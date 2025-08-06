Cambio Democrático respalda a alcaldes y representantes; piden respeto al debido proceso

El partido Cambio Democrático (CD) emitió un comunicado este miércoles en el que expresó su respaldo a los alcaldes y representantes de corregimiento pertenecientes a su colectivo, subrayando el rol fundamental que desempeñan como vínculo entre las comunidades y las instituciones del Estado.

La dirigencia de CD resaltó que la presunción de inocencia es un principio constitucional que debe ser respetado en el marco de las recientes acciones judiciales y administrativas contra autoridades locales. “Ningún ciudadano debe ser juzgado o condenado antes de que concluya el debido proceso y se presenten pruebas fehacientes”, señala el documento.

El partido hizo un llamado a las autoridades competentes para que garanticen procedimientos transparentes, imparciales y ajustados a la ley, advirtiendo sobre el riesgo de utilizar la justicia con fines políticos.