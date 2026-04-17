Política

Barroso tenía los votos para magistrado del TE

El nuevo miembro del Tribunal Electoral actualmente ejerce como fiscal general de Cuenta en la Fiscalía General de Cuentas (FGC). El nuevo cargo es por un periodo de diez años (2027-2037)

Barroso tenía los votos para magistrado del TE
Barroso tenía los votos para magistrado del TE
ML | Pleno de la Asamblea Nacional durante la votación.
Barroso tenía los votos para magistrado del TE
ML | Jaime Barroso.
Thaylin Jiménez
17 de abril de 2026

Un veterano exdirigente del partido Panameñista, que fue alcalde por el distrito de Arraiján, fue electo ayer como nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) en reemplazo de Alfredo Juncá, cuyo periodo de 10 años culmina el 31 de diciembre próximo.

Se trata de Jaime Miguel Barroso, quien había sido mencionado como favorito de los diputados del Órgano Legislativo desde hace varios meses.

El recién electo magistrado, la semana pasada durante el proceso de entrevista en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, expresó que él participaba porque tenía los votos. “Cuando uno es candidato y tiene los votos, todo el mundo trata de inventar algo... Yo no he conocido un candidato algo que no sienta que tiene los votos, yo siento que yo los tengo”, manifestó Barroso.

Durante la sesión de ayer, en el periodo de postulaciones, el diputado Eliécer Castrellón, de la bancada Mixta, nominó al licenciado Barroso, solicitando el voto de confianza a sus colegas. En tanto el actual magistrado del TE, Alfredo Juncá, fue postulado por la diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos.

El proceso de elección inició el pasado 14 de abril con la etapa de entrevistas a los aspirantes al cargo, el cual culminó el miércoles 15 del mismo mes. En un inicio eran 27 los aspirantes, sin embargo, durante el proceso de selección dos personas declinaron, entre ellas, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, quien retiró su postulación. Otra de las candidatas quedó fuera porque no cumplía con uno de los requisitos para aplicar al cargo, informaron de la Comisión de Credenciales en su informe final.

¿Cómo fueron los votos?

ml | El abogado Barroso fue designado por el pleno de la Asamblea Nacional para ocupar el cargo de Magistrado Principal del Tribunal Electoral, obteniendo 52 votos. El respaldo fue dividido entre 14 votos de la bancada Realizando Metas (RM); 12 del Partido Revolucionario Democrático (PRD); nueve de cambio Democrático (CD); ocho Panameñistas; tres de la coalición Vamos (Neftalí Zamora, Jorge Bloise y Manuel Samaniego) y los otros votos fueron de la bancada mixta y el exmiembro de vamos, Carlos Saldaña. En tanto, Alfredo Juncá obtuvo 18 votos (14 de vamos, tres de seguimos y uno del Partido Popular).

Barroso tiene responsabilidad de continuar mejorando la institucionalidad de cara a las próximas elecciones
El nuevo magistrado ha ocupado cargos en el Órgano Ejecutivo, en los gobiernos locales, entre otros
Biografía y experiencia

ml | El Licenciado Jaime Barroso asumió el cargo de Fiscal General de Cuentas, en septiembre del año 2024, con una trayectoria profesional de más de 32 años en el ejercicio del Derecho. Tiene un Diplomado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Latina de Panamá, Diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad de Panamá y una Maestría en Derecho de Familia de ISAE Universidad, entre otros. En su carrera profesional ha ocupado cargos de Magistrado Suplente y Consejero Jurídico del Tribunal de Cuentas; Secretario General, Asesor y Director de Asesoría Legal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT); Profesor en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Derecho de Familia de ISAE Universidad, Asesor Ad Honoren de la Fiscalía General Electoral, Alcalde de Arraiján. Miembro del Colegio de Abogados.

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