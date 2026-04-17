Barroso tenía los votos para magistrado del TE

Un veterano exdirigente del partido Panameñista, que fue alcalde por el distrito de Arraiján, fue electo ayer como nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) en reemplazo de Alfredo Juncá, cuyo periodo de 10 años culmina el 31 de diciembre próximo.

Se trata de Jaime Miguel Barroso, quien había sido mencionado como favorito de los diputados del Órgano Legislativo desde hace varios meses.

El recién electo magistrado, la semana pasada durante el proceso de entrevista en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, expresó que él participaba porque tenía los votos. “Cuando uno es candidato y tiene los votos, todo el mundo trata de inventar algo... Yo no he conocido un candidato algo que no sienta que tiene los votos, yo siento que yo los tengo”, manifestó Barroso.

Durante la sesión de ayer, en el periodo de postulaciones, el diputado Eliécer Castrellón, de la bancada Mixta, nominó al licenciado Barroso, solicitando el voto de confianza a sus colegas. En tanto el actual magistrado del TE, Alfredo Juncá, fue postulado por la diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos.

El proceso de elección inició el pasado 14 de abril con la etapa de entrevistas a los aspirantes al cargo, el cual culminó el miércoles 15 del mismo mes. En un inicio eran 27 los aspirantes, sin embargo, durante el proceso de selección dos personas declinaron, entre ellas, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, quien retiró su postulación. Otra de las candidatas quedó fuera porque no cumplía con uno de los requisitos para aplicar al cargo, informaron de la Comisión de Credenciales en su informe final.