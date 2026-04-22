Avanza proyecto para regular uso de animales en investigación científica en Panamá

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 465, una iniciativa que busca establecer reglas para el uso de animales en la investigación científica y la docencia en el país.

El proyecto, impulsado por el diputado Miguel Campos y aprobado en la comisión presidida por Edwin Vergara, plantea llenar un vacío legal sobre la experimentación con animales en Panamá.

Según el proponente, la iniciativa busca “llenar el vacío legal actual en el país, respecto al uso de animales en experimentos científicos, farmacéuticos y de enseñanza”, así como alinear estas prácticas con estándares internacionales. En ese sentido, añadió que se pretende “garantizar un trato digno, evitando sufrimientos innecesarios y promoviendo el respeto por la vida de los animales utilizados”.

El proyecto reconoce que la experimentación animal ha sido clave en el desarrollo de tratamientos para enfermedades como Parkinson, Alzheimer y dengue, además de la creación de vacunas, pero subraya la necesidad de establecer un marco ético para estas prácticas, el cual —según se indicó— fue elaborado con el apoyo de la comunidad científica.

Durante la misma sesión, la comisión también aprobó en primer debate el proyecto de ley 585, presentado por el diputado Roberto Zúñiga, que introduce modificaciones a la Ley 35 de 2018 sobre servicios de sangre y transfusiones.

Además, se prohijó el anteproyecto de ley 205, impulsado por Néstor Guardia, que propone medidas para promover la alimentación saludable como herramienta para prevenir enfermedades no transmisibles.

En la discusión participaron representantes de la SENACYT, así como profesionales independientes y miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).