$!Asamblea Nacional cierra un año de intensos debates

Durante el primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de su presidenta Dana Castañeda, ha sido un año de “crisis” y “con poco liderazgo político”, según analistas políticos consultados por Metro Libre, quienes agregan que en este período se han tenido momentos complicados, como la discusión de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

Luego de que el Órgano Ejecutivo presentara, en noviembre de 2024, el paquete de reformas a la CSS en el pleno Legislativo, los diputados han enfrentado tiempos difíciles. “A la Asamblea le fue agónico producir una ley de seguridad social”, comentó el analista político Danilo Toro. Los cambios y la aprobación de la nueva norma de la CSS fueron un ejercicio que tomó casi cinco meses.

Otro momento que marcó esta primera legislatura fue el inicio de la auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Esto incluyó pagos a funcionarios a través de cheques, lo que causó momentos tensos en el hemiciclo, con protestas internas.

Las modificaciones a la ley de Presupuesto 2025 fueron otro tema que causó controversia en este órgano del Estado. Tanto así que alcaldes y representantes de corregimiento se presentaron ante la Comisión de Presupuesto para expresar su preocupación por los recortes de dinero destinados a la descentralización.

Un periodo con la diputada Dana Castañeda

Durante el inicio de su gestión, la diputada presidenta Castañeda se hizo notar al realizar una auditoría in situ sobre el recurso humano para mantener firme su compromiso asumido el 1 de julio, durante la toma de posesión, cuando aseguró que “El que no trabaja, no va a cobrar”. De esta forma, los analistas consultados indicaron que la Junta Directiva aún tiene pendiente abordar los ajustes al reglamento interno, un tema necesario.