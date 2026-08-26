Asamblea aprueba exoneración del ITBI para viviendas nuevas de hasta B/.120 mil

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, en tercer debate, el Proyecto de Ley 661, que establece una exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera venta de viviendas nuevas y crea una escala progresiva para las propiedades que superen los B/.120 mil.

La iniciativa fue aprobada con 53 votos a favor, cinco en contra y una abstención y busca reactivar el sector de la construcción mediante incentivos tributarios para la compra de viviendas.

Se detalló que con la nueva disposición, la primera operación de venta de una vivienda nueva estará exenta del ITBI siempre que se formalice dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de expedición del permiso de ocupación otorgado por la autoridad competente.

Las viviendas con un valor de hasta B/.120,000 tendrán una tasa de ITBI de 0%. En los casos en que el inmueble supere ese monto, los primeros B/.120 mil permanecerán exentos y el impuesto se calculará únicamente sobre el excedente.

Para ese excedente se establece una escala progresiva con tasas que van desde 0.50% hasta 1.80%, dependiendo del valor de la propiedad, con un límite de aplicación para viviendas cuya base imponible no exceda los B/.200,000.

La propuesta fue presentada semanas atrás por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien planteó la eliminación del pago del 2% del ITBI que anteriormente se aplicaba a estas operaciones.

La exoneración del ITBI había quedado sin efecto a partir del 1 de enero de 2026, luego de que una modificación a la Ley de Interés Preferencial derogara el artículo 4 de la Ley 106 de 1974, que sustentaba el beneficio.