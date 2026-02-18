Política

Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud

La alcaldesa Jannelle Nadine González anunció avances en infraestructura vial, mejoras en centros de salud y la construcción de un complejo deportivo en el distrito de Pinogana, provincia de Darién

Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
|
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Cortesía | El parque.
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud
Amilkar Rodriguez
18 de febrero de 2026

La estructura vial, mejoras en los centros de salud, proyectos sociales e impulso de la economía verde forman parte de la gestión que desarrolla la alcaldesa del distrito de Pinogana, en la provincia de Darién, Jannelle Nadine González.

González explicó que “estamos gestionando con el gobierno central iniciativas de alto impacto, entre ellas el proyecto Latido del Barrio en Metetí, en conjunto con el Ministerio de Cultura y el Despacho de la primera Dama”. “Iniciativa que busca revitalizar espacios públicos, promover la convivencia pacífica y ofrecer oportunidades de desarrollo humano a través de actividades artísticas, culturales y recreativas”, detalló la alcaldesa.

Asimismo, adelantó que “se trabaja en el levantamiento de un complejo deportivo que incluirá canchas de fútbol y béisbol para fortalecer la práctica deportiva en el distrito”.

En materia de desarrollo económico, González destacó que Darién es “un diamante en bruto” y que la administración apuesta por una economía verde, impulsando proyectos de senderismo y el aprovechamiento turístico de áreas como los ríos Tuira y Chucunaque, considerados atractivos naturales de gran potencial.

Distrito de Pinogana

ml | Localizado en la provincia de Darién, Pinogana es un distrito conformado por 9 corregimientos: El Real de Santa María, Boca de Cupe, Paya, Pinogana, Púcuro, Yape, Yaviza, Metetí y Wargandí. Con una población de 21,523.

La economía del distrito se basa en la agricultura sostenible, donde se cultivan principalmente maíz, arroz, plátano, banano, yuca, ñame y frijoles.

Datos Biográficos

Licenciada en Publicidad y Mercadeo por la Universidad Latinoamericana, Licenciada en Derecho.

Representante del corregimiento del Real de Santa María, 2009-2014.

En dos ocasiones, presidente del Concejo Provincial de Darién.

Presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).

Tags:
Darién
|
Nadine González
|
Metetí
|
Pinogana
|
obras viales y salud
|
Darién
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR