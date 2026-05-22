Alcaldes de Panamá firman convenio para la digitalización de procesos en los municipios

La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) y la empresa costarricense Decsa firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica para la implementación de la plataforma digital Munis.PA, que permitirá agilizar y modernizar los procesos en los municipios del país.

La presidenta de Amupa, Nadine González, explicó que esta herramienta se aplicará inicialmente como plan piloto en las alcaldías de Aguadulce (Coclé), Dolega (Chiriquí), San Carlos (Panamá Oeste), Los Santos y Pinogana (Darién).

“La plataforma tecnológica Munis.PA optimiza los procesos administrativos y fortalece la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía. El Sistema Integrado Municipal permite administrar y controlar los recursos del gobierno local, facilita la toma de decisiones con rapidez y eficacia y simplifica las actividades diarias”, señaló González.

Por su parte, Franklin Enrique Fernández, presidente y representante legal de Decsa Costa Rica S.A., destacó la trayectoria de la empresa, la cual tiene más de 40 años de experiencia ofreciendo soluciones al sector público y privado en Costa Rica y otros países de Latinoamérica.

“Actualmente, alrededor de 25 municipios costarricenses utilizan esta plataforma de gestión municipal, que incluye el Sistema Integrado Municipal, herramientas de autogestión y mecanismos de pago en línea”, añadió Fernández.

Previo a la firma del convenio, varios alcaldes de Panamá realizaron una visita a Costa Rica para conocer las instalaciones de la empresa y observar de primera mano el funcionamiento de la plataforma en municipios donde ya ha sido implementada.