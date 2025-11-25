Alcalde de Colón cuestiona decisión del Consejo Municipal de eliminar figura de gerentes

Tras la aprobación de un acuerdo en el Consejo Municipal de Colón, con 11 votos a favor y uno en contra, que elimina la figura de Gerentes dentro de la estructura administrativa de la Alcaldía, el alcalde Diógenes Galván reaccionó y advirtió sobre sus implicaciones para proyectos.

El alcalde explicó ante FETV Diario que los gerentes atendían temas dirigidos a mujeres, juventud, medio ambiente, cultura, emprendimiento y seguridad municipal. Señaló que la eliminación repentina de estos cargos podría responder a motivaciones distintas a las administrativas. “No sabemos si es por una situación contra el alcalde, no sabemos si es por eso. Al final, puede ser una estrategia para romper la comunicación entre el Gobierno Central que ve estos temas y el Municipio”, expresó.

Galván advirtió que la decisión afectará directamente la articulación con entidades nacionales. “A partir de este momento, los ministerios, por ejemplo Cultura, ya no pueden comunicarse con el Municipio porque no existe el gerente de Cultura”, dijo.

“Tenemos que reorganizarla de alguna forma, o hacerlo de manera voluntaria. Con el apoyo de la empresa privada y grupos de amigos, podemos tratar de mantener a estos muchachos en alguna estructura para que estos temas se sigan atendiendo”, sostuvo.

Según Galván no hubo un análisis técnico previo al despido de los gerentes. “Los representantes no hicieron ningún análisis, ninguna medición técnica, ninguna consulta. Ellos sencillamente tomaron una decisión política”, afirmó.

En tanto, el representante corregimiento de Cristóbal Ricardo Cerrud comentó que “nosotros estamos haciendo las adecuaciones que se tienen que hacer para el correcto manejo de los recursos y eso es lo que nosotros estamos haciendo, nosotros no estamos votando a nadie”.

Añadió que había una “discrepancia” porque, dentro de la estructura municipal, el Departamento de Cultura ya cuenta con un jefe, pero también existía un gerente asignado. “Entonces, ¿quién está haciendo las gestiones dentro del Municipio de Colón?”, cuestionó.

La figura de gerentes, que funcionaba desde hace varios meses tras un acuerdo previo, quedó sin efecto luego de la votación del martes 25 de noviembre. Según las autoridades municipales, la decisión responde a un proceso de reorganización administrativa y ajustes internos.