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miércoles, 06 mayo 2026
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Ep. 102 - Asaf Torres llega con su estilo boricua a Chiriquí
En este episodio del MetroPodcast nos visita Asaf Torres, artista Boricua, quien viene a Panamá para participar del Reality Show “La Mansión del Chiri”.
06 de mayo de 2026
Tags:
música
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Reality
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