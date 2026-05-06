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Ep. 102 - Asaf Torres llega con su estilo boricua a Chiriquí

En este episodio del MetroPodcast nos visita Asaf Torres, artista Boricua, quien viene a Panamá para participar del Reality Show “La Mansión del Chiri”.

06 de mayo de 2026
Tags:
música
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Reality
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