Palabras cortas

Unas finanzas sólidas

Unas finanzas sólidas
Yessika Calles
08 de enero de 2026

Es fundamental seguir avanzando en el ordenamiento de las finanzas públicas para garantizar un uso eficiente de los fondos. La disciplina fiscal y la transparencia son clave para impulsar proyectos que dinamicen la economía y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Es hora de priorizar inversiones en infraestructura, educación y salud, que no solo crean empleos, sino que también fomentan el crecimiento sostenible. Con un manejo responsable de los recursos, Panamá puede alcanzar un desarrollo económico inclusivo y próspero.

Tags:
Panamá
|