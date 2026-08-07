Una gran motor en la economía

Las micro, pequeñas y medianas empresas son el cimiento de nuestra economía. Representan más del 90% del tejido empresarial y son fuente principal de empleo y de innovación en cada comunidad. Fortalecerlas es apostar al país.

Es fundamental avanzar en la simplificación de trámites, promover mayor acceso a financiamiento con condiciones adecuadas al riesgo y estimular la formalización. Una MiPyme estable significa más oportunidades, más consumo y más desarrollo local. Cuidar a las MiPymes no es una opción sectorial.