Una economía resiliente

La economía panameña ha mostrado un desempeño resiliente en los últimos años, a pesar de los desafíos globales. El Canal de Panamá ha sido un motor clave para el crecimiento, con un aumento en el tráfico de contenedores y la expansión del sector logístico. Sin embargo, la economía sigue siendo vulnerable a los shocks externos, como la guerra en Medio Oriente y la volatilidad en los precios del petróleo. Es fundamental diversificar la economía y promover la inversión en sectores como la tecnología y la energía renovable.