Un motor de crecimiento

Yessika Calles
29 de agosto de 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es un motor económico clave para Panamá, posicionándose como un hub estratégico en las Américas. Conecta a América Latina con el mundo, facilitando el comercio y el turismo. Su ubicación geográfica y moderna infraestructura lo convierten en un centro de operaciones para aerolíneas y empresas de logística. El aeropuerto genera empleos y atrae inversión extranjera, impulsando la economía nacional. Para mantener su competitividad, es crucial invertir en tecnología y expansión.

