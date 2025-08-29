Un motor de crecimiento

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es un motor económico clave para Panamá, posicionándose como un hub estratégico en las Américas. Conecta a América Latina con el mundo, facilitando el comercio y el turismo. Su ubicación geográfica y moderna infraestructura lo convierten en un centro de operaciones para aerolíneas y empresas de logística. El aeropuerto genera empleos y atrae inversión extranjera, impulsando la economía nacional. Para mantener su competitividad, es crucial invertir en tecnología y expansión.