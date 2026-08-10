Un destino para invertir

Panamá tiene todo para seguir siendo referente de inversión en la región: posición geográfica estratégica, logística de clase mundial, estabilidad jurídica y una fuerza laboral comprometida. Promover al país es mostrar estas ventajas con transparencia y diálogo.

Es trabajar de la mano con el sector privado, simplificar procesos y dar certeza a quienes apuestan por generar empleo y desarrollo en el país. Atraer inversión no es solo traer capital. Es abrir puertas a innovación, tecnología y oportunidades para nuestras comunidades.