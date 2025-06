Situación económica es complicada

La situación económica en muchos hogares panameños es muy complicada. Lo que para algunos resulta sencillo para otros no lo es. No tener trabajo, no tener ingresos, no tener para comer o vivir de lo poco que se hace en el día a día, es parte de la realidad de muchas familias. Urge trabajar en conjunto para transformar esta situación, no podemos seguir mirando para otro lado, mientras las cosas pasan a la vista de todos. Urge una hoja de ruta para reactivar la economía, generar empleos y crear oportunidades para todos los ciudadanos.