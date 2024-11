Siguen los apagones

“El gato sigue sin cascabel”. Los apagones y fluctuaciones de energía eléctrica continúan a pesar del llamado “enérgico” que han hecho las nuevas autoridades. Cuatro meses han pasado desde el primer regaño a las distribuidoras y nada ha cambiado. Incluso ahora hay apagones en lugares en donde antes no se daban, todo eso afecta a la población panameña con el daño de aparatos electrónicos, la pérdida de alimentos que requieren refrigeración y el pago de un mal servicio o servicio no recibido. El presentar reclamos no es amigable para el consumidor.