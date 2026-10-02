Palabras cortas

Se reactiva el comercio

Se reactiva el comercio
Yessika Calles
02 de octubre de 2026

Hoy inicia el Panama Black Weekend, una actividad clave para la dinamización del comercio. Más que una jornada de descuentos, representa actividad económica, generación de empleos y mayor circulación de dinero.

Desde hoy, muchos establecimientos participarán con ofertas que incentivan el consumo responsable y fortalecen al sector formal. Además, impulsa el turismo de compras y posiciona a Panamá como un destino comercial competitivo en la región. Respaldar esta iniciativa es contribuir a la reactivación económica.

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Panamá
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