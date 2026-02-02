Respaldo a las MiPymes

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son un importante motor de la economía panameña. Generan empleo y dinamizan la economía local. En un contexto de incertidumbre, es crucial respaldarlas con políticas efectivas y acceso a financiamiento. Con apoyo, pueden innovar y ser más competitivas. La estabilidad económica y el bienestar de miles de familias dependen de ello. Es hora de reconocer su valor y trabajar juntos para fortalecerlas. Las MiPymes son clave para un desarrollo sostenible y equitativo.