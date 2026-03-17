Respaldar a los productores

La importancia de impulsar la producción nacional de alimentos es un tema crucial para Panamá. Al fortalecer nuestra agricultura y ganadería, podemos reducir la dependencia de importaciones y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Además, la producción nacional puede generar empleos y estimular el crecimiento económico local.

Es fundamental que el gobierno y los empresarios trabajen juntos para apoyar a los productores nacionales, brindándoles acceso a créditos y tecnología para seguir impulsando sus productos en el mercado.