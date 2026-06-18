Proyecciones positivas para el país

Panamá tiene por delante una oportunidad para acelerar su desarrollo en 2027. Las proyecciones apuntan a un aporte cercano a 4% del PIB, impulsado por proyectos estratégicos que fortalecerán la economía y la capacidad para generar empleos formales. Ese crecimiento trae beneficios concretos para todos. Más ingresos para el Estado, lo que permite invertir en diversos sectores. La señal más importante es de confianza. Cuando Panamá apuesta por industrias con diálogo y visión de país, proyecta estabilidad y atrae inversión.