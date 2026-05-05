Productividad como motor nacional

La economía panameña tiene la oportunidad de crecer fortaleciendo su productividad. Más allá de megaproyectos, el país necesita impulsar a las pymes, modernizar el agro y aprovechar el talento joven en tecnología y logística. Cerrar la brecha digital, simplificar trámites y vincular la educación técnica con la demanda laboral son pasos concretos. El turismo, la agroindustria y los servicios especializados pueden generar empleo de calidad si se articulan con políticas claras. El reto es convertir el potencial en resultados tangibles para cada ciudadano.