Potenciar el turismo

Panamá es un destino turístico con gran potencial, su biodiversidad, playas impresionantes y una mezcla única de culturas, hacen de nuestro país un lugar ideal. En verano muchas personas aprovechan para visitar diversos lugares, lo cual es positivo para la economía local.

Es importante reforzar las campañas de promoción no solo para atraer a los extranjeros, sino también para captar al turista local. Hacer que los nacionales se interesen en conocer más de su país con una amplia oferta y variedad de precios es muy importante.