Panamá un hub de inversión

Panamá se consolida como hub de inversión por su conectividad, estabilidad y confianza. El Canal, los puertos y el aeropuerto conforman una plataforma logística única en las Américas. A esta ventaja geográfica se suma un entorno macroeconómico estable, incentivos competitivos y un sistema financiero que brinda seguridad jurídica a los capitales. En tiempos de relocalización global, los inversionistas buscan jurisdicciones predecibles y eficientes. Impulsar transparencia, digitalización y sostenibilidad permitirá atraer más inversión.