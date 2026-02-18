Palabras cortas

Oportunidades de inversión en Panamá

Yessika Calles
18 de febrero de 2026

Panamá es un país con un potencial económico impresionante. Con su ubicación estratégica, infraestructura de clase mundial y fuerza laboral calificada, ofrece oportunidades de inversión en diversos sectores. Desde el Canal de Panamá hasta el turismo, la logística y las energías renovables, hay opciones para todos los gustos. Además, el gobierno promueve la inversión extranjera con incentivos y políticas favorables. Si estás buscando expandir tus negocios o invertir en un mercado en crecimiento, Panamá es el lugar ideal.

