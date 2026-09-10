Oportunidades de inversión

Panamá se consolida como un destino de inversión en la región. Nuestra posición geográfica, la solidez del Canal, el centro financiero y la conectividad aérea nos dan una ventaja competitiva única. La estabilidad macroeconómica, la posición estratégica y el compromiso del sector público y privado crean el ambiente ideal para invertir. Sectores como logística, puertos, turismo, energías renovables y servicios financieros muestran un gran potencial. Invertir en Panamá es apostar por crecimiento, por empleo y por un futuro.