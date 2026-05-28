Obras viales impulsan empleo

Las obras de carreteras en el país tienen un impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

Durante su construcción, se crean puestos de trabajo en áreas como ingeniería, construcción civil, transporte y manejo de maquinaria pesada, además de empleos indirectos en comercio y servicios locales.

Recientemente, el Gobierno ha anunciado varias obras en el interior del país, las cuales también buscan mejorar la conectividad entre regiones. Se espera que estas obras contribuyan a la apertura de plazas de empleo.