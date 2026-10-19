Megobras para dinamizar la economía

Las megobras previstas para los próximos años representan una oportunidad para reactivar la economía panameña y generar nuevas plazas de empleo. La ejecución de proyectos de infraestructura puede dinamizar sectores como la construcción, el transporte, el comercio y los servicios, además de abrir oportunidades para proveedores y pequeñas empresas. El reto será que estas inversiones se traduzcan en empleos para los panameños. La ejecución transparente y oportuna de los proyectos será clave para impulsar el crecimiento económico.