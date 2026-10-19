Palabras cortas

Megobras para dinamizar la economía

Megobras para dinamizar la economía
Amalia Quintero
19 de octubre de 2026

Las megobras previstas para los próximos años representan una oportunidad para reactivar la economía panameña y generar nuevas plazas de empleo. La ejecución de proyectos de infraestructura puede dinamizar sectores como la construcción, el transporte, el comercio y los servicios, además de abrir oportunidades para proveedores y pequeñas empresas. El reto será que estas inversiones se traduzcan en empleos para los panameños. La ejecución transparente y oportuna de los proyectos será clave para impulsar el crecimiento económico.

Tags:
Economía
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