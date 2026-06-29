Palabras cortas

Los que mueven la economía

Los que mueven la economía
Yessika Calles
29 de junio de 2026

El crecimiento económico se construye desde la colaboración. Por un lado, el sector privado impulsa la inversión, genera empleo y dinamiza los servicios. Por el otro, los trabajadores aportan su talento, constancia y productividad en cada jornada. Ambos son piezas indispensables del mismo engranaje. Cuando existen condiciones adecuadas y diálogo permanente, se fortalecen las empresas y se amplían las oportunidades para las familias panameñas. El progreso no es competencia entre actores, sino la suma de esfuerzos.

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