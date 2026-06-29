Los que mueven la economía

El crecimiento económico se construye desde la colaboración. Por un lado, el sector privado impulsa la inversión, genera empleo y dinamiza los servicios. Por el otro, los trabajadores aportan su talento, constancia y productividad en cada jornada. Ambos son piezas indispensables del mismo engranaje. Cuando existen condiciones adecuadas y diálogo permanente, se fortalecen las empresas y se amplían las oportunidades para las familias panameñas. El progreso no es competencia entre actores, sino la suma de esfuerzos.