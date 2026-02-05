Palabras cortas

Las exportaciones y el valor agregado

Yessika Calles
05 de febrero de 2026

Las exportaciones son uno de los factores clave para el crecimiento económico del país. Sin embargo, es crucial impulsar el valor agregado para maximizar sus beneficios. Es necesario apoyar a las industrias para no solo exportar materias primas, sino también productos con valor agregado, como manufacturas y servicios especializados. Esto no solo aumenta los ingresos, también genera empleos y diversifica la economía. Es hora de que Panamá aproveche sus ventajas competitivas para convertirse en un hub de exportación de productos y servicios de alto valor.

