La necesidad de generar empleos

La creación de empleos formales es clave para la estabilidad económica y fiscal del país. Para las familias, un empleo formal significa más que un salario. Es acceso a salud, seguro social, vacaciones y la posibilidad de planificar a mediano plazo. Cuando crece el empleo formal, también crece el consumo en comercios y servicios. Eso se traduce en más movimiento económico y en mayor recaudación para obras públicas. Generar estos empleos depende de inversión, capacitación técnica y condiciones claras para que las empresas contraten.