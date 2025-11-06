La importancia de un empleo

El trabajo justo y bien remunerado es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las personas. Al tener empleos dignos las personas pueden acceder a mejores servicios de salud, educación y vivienda.

Además, el empleo impulsa el consumo y la economía local, generando un círculo de crecimiento. Cuando las personas tienen ingresos, pueden invertir en sus familias y proyectos.

Es crucial promover políticas que fomenten la creación de empleos de calidad y apoyen el desarrollo económico sostenible para beneficio de todos los panameños.