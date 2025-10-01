Decirle a nuestros niños y jóvenes que educarse no paga y que en la adultez es más fácil obtener cosas a través de “contactos”. Nos hace iguales o peores de quienes viven de esa modalidad. La educación siempre será clave para abrir las puertas de buenas oportunidades y tener una vida decorosa. Sin educación, no hay desarrollo ni crecimiento económico en el país. Sobre los niños y jóvenes recae la responsabilidad de llevar a este país a puerto seguro y solo se logrará con educación, educación y más educación. Necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico, con oportunidades e ideales.