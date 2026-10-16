La economía inicia su recuperación

La reactivación paulatina de las actividades económicas en las zonas afectadas por el sismo es importante para reducir las pérdidas de comerciantes, productores y trabajadores. Sin embargo, este proceso debe avanzar con prudencia, priorizando la seguridad de la población y la evaluación de las infraestructuras antes de retomar las operaciones. Restablecer el comercio, el turismo y los servicios permitirá recuperar ingresos y proteger empleos. Esta reactivación debe ser gradual y sin descuidar la seguridad de la población.