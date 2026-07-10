Palabras cortas

Invertir con visión de país

Invertir con visión de país
Yessika Calles
10 de julio de 2026

La inversión es el motor del crecimiento sostenido. Sin ella no hay empleo formal, ni transferencia tecnológica, ni mejoras en competitividad.

Para atraer capital se requiere algo más que incentivos: se necesita seguridad jurídica, reglas estables y una institucionalidad que brinde previsibilidad.

El Estado debe facilitar con trámites eficientes y planificación. El sector privado debe ejecutar con responsabilidad y visión de largo plazo.

La mejor inversión es la que se traduce en infraestructura, capital humano y encadenamientos productivos locales.

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