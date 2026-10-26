Inversión que se traduzca en bienestar

Panamá sigue atrayendo inversión. Empresas ven en el país una plataforma segura por su ubicación, conectividad y estabilidad. Esa confianza es valiosa y debe cuidarse.

El reto ahora es que esa apuesta se traduzca en beneficios tangibles para la gente: empleo formal, capacitación y mejores ingresos.

El crecimiento cobra sentido cuando mejora la vida cotidiana. Lograrlo exige trabajo conjunto entre Estado y sector privado, con reglas claras, formación pertinente y visión territorial. Que la inversión llegue y que, sobre todo, se quede en bienestar para todos.