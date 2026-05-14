Incertidumbre por nueva alza

A partir del viernes vuelven a aumentar los precios del combustible y con ello se vuelve a presionar la economía familiar y de las empresas. El alza tiene un impacto directo en los precios de los alimentos, productos de primera necesidad y algunos servicios. Aunque se pretenda minimizar la inflación en el país, la realidad que vive cada panameño es otra. Urge acelerar la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además apostar a la producción nacional para frenar la inflación importada.