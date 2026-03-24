Incertidumbre impacta a la economía

La incertidumbre es un enemigo de la economía. En un entorno donde los precios del combustible siguen en alza, los ciudadanos se preguntan qué sucederá con su bolsillo. La falta de claridad en las políticas económicas y de soluciones concretas generan un clima de desconfianza. Los pequeños negocios, ya golpeados por situaciones previas, enfrentan ahora un futuro incierto. La inflación y el aumento del costo de vida afectan directamente a las familias panameñas. La situación exige análisis y reflexión sobre el rumbo económico del país.