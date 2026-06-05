Palabras cortas

Importancia de una decisión

Importancia de una decisión
Yessika Calles
05 de junio de 2026

El tema de la mina requiere una definición clara para Panamá. La falta de decisión genera incertidumbre que afecta a trabajadores, comunidades, inversionistas y a las finanzas públicas. Un país avanza cuando tiene reglas y rumbos definidos. Por ello es relevante el anuncio de conformar un equipo técnico interinstitucional con apoyo de expertos nacionales e internacionales. Contar con información objetiva, auditorías y análisis en temas jurídicos, económicos y ambientales permite que la discusión se base en datos y no en especulaciones.

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