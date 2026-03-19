Palabras cortas

Importancia de la recaudación

Importancia de la recaudación
Yessika Calles
19 de marzo de 2026

La recaudación de impuestos es importante para el desarrollo. Estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales como educación, salud y infraestructura, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Un sistema tributario justo y eficiente es clave para reducir la desigualdad y promover el crecimiento económico.

Es crucial que todos los recursos se utilicen de manera transparente y efectiva. Además, una recaudación efectiva permite al Estado implementar políticas públicas que fomenten la inversión y el empleo.

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Panamá
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