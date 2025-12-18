Generar empleos es lo más urgente

La generación de empleos sigue siendo la prioridad número uno en Panamá. Con miles de personas buscando oportunidades laborales, es urgente una reactivación económica que beneficie a toda la población. Es hora de tomar decisiones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias panameñas. Atraer inversiones que se traduzcan en nuevas fuentes de empleos es esencial. La estabilidad laboral es la base para el progreso y la paz social. Hay que trabajar para generar esas oportunidades y construir un futuro próspero.