Fin de año, motor de la economía

El cierre de año representa un momento clave para la economía nacional. La circulación de recursos por el pago del décimo tercer mes, ahorros, bonos y otras prestaciones inyecta liquidez a los hogares y dinamiza el consumo. Este flujo beneficia directamente al comercio, que ve reactivadas sus ventas, al sector servicios y al emprendimiento local, generando un círculo virtuoso de crecimiento. Más allá de las compras propias de la temporada, es una oportunidad para fortalecer la planificación financiera, impulsar el ahorro y consolidar la recuperación económica.