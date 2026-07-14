Estabilidad y seguridad para la inversión

La inversión extranjera es el motor que mueve empleos, tecnología y confianza. Cada dólar que entra a Panamá se traduce en obras, empresas nuevas y oportunidades para miles de familias. Cuidarla es proteger el futuro del país. Cuando el inversionista siente reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad, decide quedarse y crecer. Cuando percibe incertidumbre, se va y se lleva los empleos con él. Panamá compite con otros países todos los días. Perder credibilidad cuesta años recuperarla. Por eso, cuidar la inversión extranjera es cuidar el empleo, la innovación y el crecimiento.