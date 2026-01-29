En los ojos del mundo

Panamá es el centro de atención global con el Foro Económico Internacional del CAF. El país se posiciona como un hub estratégico, atrayendo a líderes y expertos para discutir el futuro de América Latina y el Caribe.

Con temas clave como la estabilidad macroeconómica, Panamá demuestra su compromiso con el desarrollo regional.

La participación de presidentes y expertos globales resalta la importancia del país en la escena internacional.

Es un momento crucial para atraer inversiones y fortalecer la posición del país como líder en logística y servicios financieros.