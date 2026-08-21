Emprender para vivir

Cada vez más panameños prefieren tener su propio negocio antes que depender de un salario. El emprendimiento ya no es un sueño, es la principal fuente de ingresos para miles de familias. La gente quiere autonomía, flexibilidad y la oportunidad de crecer con su propio esfuerzo. El verdadero reto está en la formalización. Se necesitan medidas cónsonas con su realidad: trámites simples, impuestos justos y acceso a crédito real. Si el Estado facilita en vez de complicar, el emprendimiento dejará de ser sobrevivencia y se convertirá en motor de empleo y desarrollo.