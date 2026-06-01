Emprendedores impulsan la economía

Apoyar a los emprendedores es impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Muchos pequeños negocios nacen del esfuerzo y la creatividad, convirtiéndose en una oportunidad para cientos de familias panameñas. Sin embargo, requieren más espacios y respaldo para seguir creciendo. Consumir productos locales fortalece la economía nacional y fomenta la innovación. Panamá necesita continuar apostando por quienes transforman ideas en proyectos que dinamizan el comercio y contribuyen al desarrollo del país.