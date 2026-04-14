El petróleo sigue al alza

Los precios del petróleo a nivel internacional retomaron su tendencia alcista, situación que genera preocupación en los mercados y sobre todo en los hogares.

Los panameños no aguantan un aumento más en el valor de la gasolina y el diésel. Una realidad que no solo afecta a los que tienen autos, nos perjudica a todos y a la economía en general. Los analistas no ven alivio a corto plazo.

Panamá, que importa todo el combustible que consume, queda expuesta y sin margen de maniobra. El subsidio al transporte ayuda, pero es un parche temporal que también pesa sobre las finanzas públicas.