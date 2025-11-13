El periodismo y sus retos

El periodismo tradicional enfrenta diversos retos. Los avances tecnológicos, el impacto de las redes sociales y el “respeto” a la libertad de expresión, nos hace replantearnos la realidad del periodismo hoy. Los constantes cambios nos obligan a prepararnos más para competir en un mercado que se hace cada vez más estrecho para los verdaderos profesionales. Y no porque haga falta gente, si no porque hoy cualquiera se hace llamar periodista sin haber pisado una universidad. Eso, entre otros temas: salarios, condiciones laborales, etc. Tenemos un gran reto, mientras no olvidemos porqué estamos aquí, educar e informar. ¡Feliz Día del Periodista!