El impacto inflacionario

El alza del combustible actúa como un choque de oferta que se transmite a toda la cadena productiva. Incrementa fletes, insumos agrícolas y costos operativos del comercio y el turismo. Ese traslado eleva la canasta básica y reduce el ingreso real de los hogares. No es solo inflación, es pérdida de poder adquisitivo: el salario rinde menos. Sin mecanismos de estabilización y eficiencia logística, el país sacrifica competitividad, consumo interno y crecimiento. Es importante dar un seguimiento al comportamiento de los precios internacionales.