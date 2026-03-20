El impacto en el alza del combustible

El aumento del precio del combustible tiene un impacto significativo en la economía, ya que encarece los alimentos.

Con cada incremento, reduce el poder adquisitivo de las familias, porque deben destinar más recursos para cubrir los costos de transporte, alimentos y servicios básicos. Esto limita la capacidad de ahorro y afecta la calidad de vida.

La situación se agrava por la volatilidad del mercado internacional. Es fundamental buscar soluciones que protejan a los más vulnerables con alternativas que mitiguen el impacto.