Ante el debate sobre la actividad minera en el país, el diálogo técnico, transparente y oportuno debe prevalecer siempre como la vía ideal para construir consensos duraderos. Esto fortalece la confianza, protege los empleos y dinamiza la estabilidad financiera. Apostar por el entendimiento, reglas claras y seguridad jurídica, demuestra responsabilidad y visión de Estado. Solo la colaboración entre todos los sectores permitirá trazar una ruta sostenible que cuide los recursos naturales, impulse la inversión y asegure el bienestar colectivo.